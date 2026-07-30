ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα φαρμάκου για την σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)

The LiFO team
The LiFO team
ΕΟΦ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχωρά στην ανάκληση της παρτίδας V0281, του φαρμακευτικού προϊόντος FAMPRIDIN-NEURAXPHARM 10MG., λόγω απόκλισης ποιότητας που εντοπίστηκε κατά την διαδικασία της παραγωγής.

Το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν χορηγείται, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η απόφαση εκδόθηκε με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία.

Παράλληλα, η εταιρεία ΙΦΕΤ Α.Ε, ως τοπικός αντιπρόσωπός του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και να τίθεντα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ ΦΩΤΙΑ ΦΩΤΙΑ ΚΡΗΤΗ ΑΣΩΜΑΤΟ

Ελλάδα / Φωτιά στο Ρεθύμνο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλέον 72 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης, της 6ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, ακόμη μία ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ και 13 πυροσβεστικά οχήματα
THE LIFO TEAM
ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Ελλάδα / Κίνδυνος φωτιάς: «Red Code» σε Αττική, Κρήτη και άλλες 13 περιοχές της χώρας

«Η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση όλων των πολιτών αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα περιορισμού του κινδύνου», αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
THE LIFO TEAM
 
 