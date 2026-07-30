ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα φαρμάκου για την σκλήρυνση κατά πλάκας

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχωρά στην ανάκληση της παρτίδας V0281, του φαρμακευτικού προϊόντος FAMPRIDIN-NEURAXPHARM 10MG., λόγω απόκλισης ποιότητας που εντοπίστηκε κατά την διαδικασία της παραγωγής.

Το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν χορηγείται, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η απόφαση εκδόθηκε με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία.

Παράλληλα, η εταιρεία ΙΦΕΤ Α.Ε, ως τοπικός αντιπρόσωπός του προϊόντος οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του και να αποσύρει την συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και να τίθεντα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

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