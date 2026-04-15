ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα after shave

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προχωρά στην άμεση ανάκληση μίας συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE.

Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν, αποκάλυψαν ότι το προϊόν δεν πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές.

Η ανάκληση που αποφάσισε ο ΕΟΦ αφορά την παρτίδα EM1425 επειδή εντοπίστηκαν ουσίες που είτε υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια είτε δεν αναγράφονται στην ετικέτα, γεγονός που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τους καταναλωτές, ειδικά όσους έχουν ευαισθησία σε αλλεργιογόνες ουσίες.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

«Αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της παρτίδας EM1425 του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τους ελέγχους:

1) Benzyl Alcohol, διότι δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος και υπερβαίνει το όριο της Ευρωπαϊκής νομοθεσία (ΕΚ1223/2009) και

2) των αλλεργιογόνων Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Farnesol διότι δεν αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος καθώς υπερβαίνουν το 0,001% για μη εκπλενόμενα προϊόντα, που είναι το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009).

Η εταιρεία, BBS SOAPS διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».