ΕΟΔΥ: Υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία με συμπτώματα γρίπης

Σημαντική επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της γρίπης καταγράφεται στη χώρα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία επιτήρησης του ΕΟΔΥ, με απότομη αύξηση τόσο της θετικότητας στην κοινότητα όσο και των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

Ειδικότερα, την εβδομάδα (22-28/12/25) η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, παρουσίασε σημαντική αύξηση, φτάνοντας σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από την αντίστοιχη εβδομάδα του 2024.

Ανοδική τάση καταγράφηκε και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (δίκτυο SARI), αν και τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των νοσοκομειακών εισαγωγών, καθώς στο πλαίσιο της νέας περιόδου επιτήρησης 2025-2026 ο ΕΟΔΥ έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής εισαγωγών γρίπης από 84 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Τα δεδομένα δείχνουν σαφή ανοδική τάση μετά την εβδομάδα (24-30/11/25), με την εβδομάδα (22-28/12/2025) να καταγράφεται ραγδαία αύξηση: 497 νέες εισαγωγές, έναντι 235 την εβδομάδα (15-21/12/2025).

Παράλληλα, αυξάνονται και τα σοβαρά περιστατικά, όπως νοσηλείες και θάνατοι.

Από τα εργαστηριακά δεδομένα προκύπτει ότι κυριαρχεί ο ιός της γρίπης τύπου Α, με τον υπότυπο Α(Η3) να υπερισχύει, ενώ ακολουθεί ο Α(Η1)pdm09. Παράλληλα, υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα ιϊκού φορτίου γρίπης Α καταγράφονται και στα αστικά λύματα των ελεγχόμενων περιοχών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διασπορά στην κοινότητα.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση. Παράλληλα, συστήνεται έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας με την εμφάνιση συμπτωμάτων, χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού και τήρηση βασικών μέτρων ατομικής υγιεινής.