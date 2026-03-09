ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο - «Υπήρξε επεισόδιο μεταξύ Χατζηχριστοδούλου και υπαλλήλου»

Παραιτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή σήμερα Δευτέρα (9/3), είπε ότι το ζήτημα δεν είχε σχέση με παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής αλλά με προσωπική υπόθεση που είχε λάβει και διαστάσεις σε επίπεδο Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μέχρι πρόσφατα πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, και μια υπάλληλο του Οργανισμού φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από ένα μήνα. Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπάλληλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία» είπε ο κ. Γεωργιάδης στο Action 24.

Ο ίδιος θέλησε να επισημάνει στη συνέχεια ότι «ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Το λέω αυτό γιατί βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος, φταίει ο Γεωργιάδης».

«Δεν έχω αντιδικία μαζί τους. Δουλέψανε για το κράτος κι εγώ όποιον δουλεύει για το κράτος, τον σέβομαι. Τώρα εκεί υπήρξε ένα επεισόδιο, εγώ τι να σας πω; Δεν ήμουν παρών στο επεισόδιο αυτό» πρόσθεσε επίσης, ο υπουργός Υγείας.

Όσα λέει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τον ΕΟΔΥ από το 8ο λεπτό: