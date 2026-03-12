ΕΟΔΥ: Ορίστηκε νέο Επιστημονικό Συμβούλιο - Πρόεδρος ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

Ορισμός νέου Επιστημονικού Συμβουλίου στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοινώθηκε χθες μετά από απόφαση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη και της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές ημέρες παραιτήθηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή τη Δευτέρα (9/3), είπε ότι το ζήτημα δεν είχε σχέση με παρεμβάσεις στο έργο της Επιτροπής αλλά με προσωπική υπόθεση που είχε λάβει και διαστάσεις σε επίπεδο Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, ένα επεισόδιο ανάμεσα στον μέχρι πρόσφατα πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, και μια υπάλληλο του Οργανισμού φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την παραίτηση του Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

ΕΟΔΥ: Το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο

Το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Tακτικά μέλη

Πρόεδρος - Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αντιπρόεδρος - Λιακάκος Θεόδωρος, Ομότιμος καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Λουκίδης Στυλιανός, Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μάγειρα Ελένη, Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας - Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Σεργεντάνης Θεόδωρος, Αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χρυσοχόου Χριστίνα, Επίκουρη καθηγήτρια Καρδιολογίας - Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μάρκου Αθηνά, Επίκουρη καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Αναπληρωματικά μέλη