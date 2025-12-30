Εντοπίστηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων στην Αττική - Αποκρουστικές οι εικόνες

Δώδεκα τόνους αλλοιωμένων κρεάτων και παρασκευασμάτων εντόπισαν ειδικά κλιμάκια ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζώμπος, έκανε λόγο για 628 παραβάσεις σε χιλιάδες ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα ειδικά κλιμάκια. «Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό», τόνισε, εξηγώντας ότι πρόκειται για καταστήματα που υπάγονται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Περιφέρειας της Αττικής από σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές, μέχρι καταστήματα παιχνιδιών και πρατήρια υγρών καυσίμων και επιχειρήσεις αναψυχής.

Μαύρα μπιφτέκια και σαπισμένα κρέατα εμφανίζονται στις αποκρουστικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν μετά τους ελέγχους. «Οι συνθήκες ήταν επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και γι' αυτό τα καταστήματα παίρνουν πρόστιμο, κλείνουν και κατάσχονται όλα τα προϊόντα που κρίνονται ακατάλληλα», τόνισε.

Όπως επιβεβαίωσε ο Κώστας Ζώμπος, έχουν σφραγιστεί καταστήματα και έχουν επιβληθεί πρόστιμα.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αφορούν όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής και άλλες.

Σε αυτό το πλαίσιο, από την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής και Αλιείας το διάστημα 1 – 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.274 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, λαϊκές αγορές, εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης.