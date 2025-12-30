Εντείνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Πού εντοπίζονται μπλόκα

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις μετά τις γιορτές.

Την ίδια ώρα για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς εξετάζεται ένα «μοντέλο Χριστουγέννων», με επιλεκτικά ανοίγματα δρόμων, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία των εκδρομέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μπλόκα, οι αγρότες συζητούν ήδη τα επόμενα βήματά τους, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων αποκλεισμών σε κομβικά σημεία της χώρας, αλλά ακόμη και την κάθοδο στην Αθήνα για νέο μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει –όπως λένε– στην απουσία συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα αναμένεται να ληφθούν στην Πανελλαδική Σύσκεψη Μπλόκων τις προσεχείς μέρες.

Η πλευρά της κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η παρατεταμένη παρακώλυση της κυκλοφορίας δεν θα μείνει χωρίς απάντηση, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να υπενθυμίζει ότι «υπάρχουν διατάξεις του νόμου που μπορούν να εφαρμοστούν», σκιαγραφώντας ένα αυστηρότερο πλαίσιο παρέμβασης εάν τα μπλόκα μετατραπούν σε καθολικούς αποκλεισμούς.

Ο υπουργός έστειλε το μήνυμα στους αντιπροσώπους των αγροτών «να μην κάνουν τόσες ακραίες ενέργειες, όπως είδαμε το βράδυ της Κυριακής στο Κάστρο. Δεν μπορείς να ταλαιπωρείς εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Για ποιο λόγο;», σημειώνοντας πως είναι αντικοινωνική συμπεριφορά η ταλαιπωρία των χιλιάδων πολιτών. «Από ένα σημείο και μετά είναι κατάχρηση του δικαιώματος», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι θέση απέναντι στην κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων πήρε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας – κατά τη διάρκεια συνέντευξής του – ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοικτή την πόρτα του ειλικρινούς διαλόγου, ενώ ταυτόχρονα σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις εσωτερικές αντιθέσεις που καταγράφονται στα μπλόκα σχετικά με τη συμμετοχή ή μη στη διαδικασία διαλόγου.

Τι ανέφερε η Δημογλίδου για τους αγρότες

Για τους αγρότες και τα προβλήματα που σημειώνονται λόγω των μπλόκων εν μέσω εορτών μίλησε το πρωί της Τρίτης 30/12 η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου. «Χωρίς δύο λωρίδες κυκλοφορίας δεν υπάρχει ασφάλεια στις εθνικές οδούς» επεσήμανε.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο, γιατί περιμένουμε έξοδο», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σε τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Αναφερόμενη δε στη στάση των αγροτών στα Μάλγαρα που «συνεργάζονται άψογα με την τροχαία», είπε «δυστυχώς δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση στη Βοιωτία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική σήμερα και αύριο, γιατί περιμένουμε έξοδο».

«Θέλουμε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μια λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Στη Θήβα δώσαμε 1,5 λωρίδα για να εξυπηρετήσουμε τους οδηγούς ενώ δίπλα υπήρχαν τρακτέρ και πεζοί αγρότες, οπότε αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο» υπογράμμισε και πρόσθεσε «η εκτροπή πρέπει να γίνεται πριν το μπλόκο, γι’ αυτό οι πολίτες στο σημείο που γίνονται οι εκτροπές δεν βλέπουν μπλόκα».

«Θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επιστροφή αν δεν μας δοθεί η δυνατότητα να ανοίξουμε την εθνική» είπε και κλείνοντας δήλωσε: «Αν οι αγρότες δεν εξυπηρετήσουν τους πολίτες, θα δούμε ξανά τις ίδιες εικόνες (σ.σ. με αυτές της Κυριακής)».

Τα μπλόκα

Σε εφαρμογή παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό στο ύψος του μπλόκου της Νίκαιας, εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο να δίνεται στην κυκλοφορία στις 9:00 το πρωί για τους οδηγούς που κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενόψει της αυξημένης μετακίνησης λόγω Πρωτοχρονιάς.

Για τα οχήματα που ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με κατεύθυνση από τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ προς Πλατύκαμπο, στη συνέχεια μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου, στροφή στο Κιλελέρ και επανένταξη στον αυτοκινητόδρομο. Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θα ισχύσουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή, με ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκτίμησης το Σαββατοκύριακο.

Η τελευταία κινητοποίηση στο μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποιήθηκε χθες, όταν από τις 16:00 έως τις 19:00 οι αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων, προκαλώντας αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στη συνέχεια, τρακτέρ κινήθηκαν εντός της πόλης της Λάρισας, με κόρνες και σημαίες, με στόχο –όπως αναφέρθηκε– την ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών για τα αιτήματα και τους λόγους της παρατεταμένης παρουσίας τους στους δρόμους.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγρότες δηλώνουν ότι παραμένουν ανυποχώρητοι στη θέση τους πως δεν προσέρχονται σε διάλογο χωρίς συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση στα αιτήματα που έχουν θέσει. Όπως επισημαίνουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις, γεγονός που, όπως λένε, καθιστά ατελέσφορη οποιαδήποτε συμμετοχή σε διάλογο.

Μετά τις πληροφορίες περί πρόθεσης ορισμένων μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο και τις αρχικές αντιδράσεις περί διάσπασης, οι αγρότες αναφέρουν ότι τα ζητήματα αποσαφηνίστηκαν, ενώ επίκειται νέα πανελλαδική συνδιάσκεψη. Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, όλα τα μπλόκα κινούνται με κοινό στόχο, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση για διάλογο την προηγούμενη ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων.

Αντίστοιχη κινητικότητα καταγράφεται και στο Κιλελέρ, με αποκλεισμούς οδικών αξόνων και προσανατολισμό για κοινές δράσεις με το μπλόκο της Νίκαιας.

Στον νομό Έβρου λειτουργούν δύο αγροτικά μπλόκα. Το πρώτο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού, στο τελωνείο των Κήπων, ενώ το δεύτερο έχει στηθεί στον κόμβο Αρμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τον μεθοριακό σταθμό του Ορμενίου, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Τι ισχύει για τα φορτηγά στα μπλόκα

Σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μετά από περίπου πέντε έως έξι ημέρες κατά τις οποίες είχε αποφασιστεί να παραμένει ανοικτή η διέλευση για τα φορτηγά, η κατάσταση διαφοροποιείται ανά μπλόκο.

Στο τελωνείο των Κήπων, η διέλευση των φορτηγών παραμένει ανοικτή έως και σήμερα, οπότε οι αγροτικοί σύλλογοι αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αντίθετα, στον κόμβο Ορμενίου, από προχθές η διέλευση των φορτηγών απαγορεύεται επ’ αόριστον, με εξαίρεση συγκεκριμένες ώρες. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία φορτηγών από και προς τη Βουλγαρία επιτρέπεται μόνο σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, ενώ καθημερινά από τις 16:00 έως τις 07:00 η διέλευση παραμένει κλειστή.

Η κατάσταση σε άλλες περιοχές

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στα τελωνεία, με τον Προμαχώνα να είναι κλειστός επί 18 ώρες για τα φορτηγά από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, ενώ υπήρχε πρόθεση να συνεχιστεί ο αποκλεισμός και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά από 18 ώρες – στις 6 το πρωί της Τρίτης – οι αγρότες άνοιξαν, το μπλόκο στον Προμαχώνα και περισσότερες από χίλιες νταλίκες, που ήταν ακινητοποιημένες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ξεκίνησαν να διέρχονται από τον Μεθοριακό σταθμό.

Στους Ευζώνους, οι αγρότες προχώρησαν σε τετράωρους αποκλεισμούς, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 18:00 έως τις 22:00, όχι μόνο για φορτηγά, αλλά και για Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία. Και σήμερα αναμένεται η συνέχιση των κινητοποιήσεων τόσο στους Ευζώνους όσο και στον Προμαχώνα, με διαφοροποιήσεις ενόψει της παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή.

Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.