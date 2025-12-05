Ένταση με αγρότες στην Αχαΐα: ΙΧ πέρασε μπλόκο και παραλίγο να παρασύρει πεζούς

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη ενός οδηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου, έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές στην Αχαΐα, καθώς επιχείρησε να περάσει το μπλόκο των αγροτών στην Παλαιά Εθνική Οδό, που συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο.

Στην προσπάθειά του να «σπάσει» το μπλόκο των αγροτών, χτύπησε κάποια αυτοκίνητα και παραλίγο να παρασύρει και κάποιους πεζούς, ανάμεσά τους και μία αστυνομικό. Ο οδηγός διέφυγε από το σημείο και αναζητείται από την αστυνομία για να συλληφθεί.

Νωρίτερα, οι αγρότες στα διόδια της Κάτω Αχαΐας έκλεισαν για ακόμα μία φορά τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και την παλιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου.

Αγρότες: Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις παρά την κακοκαιρία

Οι αγρότες στην περιοχή της Αχαΐας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία μπλόκα στον νομό. Το ένα μπλόκο στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, υπάρχει ένα άλλο μπλόκο με περισσότερα από 100 τρακτέρ, το οποίο δημιουργήθηκε σήμερα, Παρασκευή στην περιοχή της Ιτέας, όπως επίσης και οι αγρότες της Αιγιάλειας βγήκαν σήμερα στους δρόμους στη γέφυρα του Σελινούντα. Μάλιστα οι αγρότες του Αιγίου στην Ολυμπία οδό έκλεισαν την εθνική 19:00 με 20:00.

Στόχος των αγροτών είναι να πάνε σε μία μαζική συγκέντρωση, μία ενιαία κίνηση, δυνατή απ’ όλους τους αγρότες Αχαΐας, ενώ αύριο μπαίνουν στον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας με μπλόκο στον κόμβο του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, όπως επίσης και οι αγρότες της Βόνιτσας, οι οποίοι αναμένεται να κινηθούν προς τα διόδια του Ακτίου.

Άξιο αναφοράς είναι ότι σήμερα το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα, αγρότες συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, με τις τελευταίες να κάνουν χρήση χημικών και δη δακρυγόνων στην περιοχή «Πράσινα Φανάρια», στη Θεσσαλονίκη. Αίτημα των παραγωγών, όπως έγινε γνωστό, ήταν να «σπάσουν» τον φραγμό της αστυνομίας και να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία», ενώ κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν πεζή για καθιστική διαμαρτυρία.

Ωστόσο, γρήγορα εκδηλώθηκαν επεισόδια μπροστά στην πύλη του αγροκτήματος του πανεπιστημίου, ενώ από τις αστυνομικές δυνάμεις έγινε και χρήση δακρυγόνων.

Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων στη Δυτική Μακεδονία

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας και με βάση τον σχεδιασμό τους θα προχωρήσουν και σήμερα σε τρίωρο αποκλεισμό από τις 10 το πρωί. Αγροτικό μπλόκο και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι και σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης θα κλείνουν το σημείο καθημερινά, από τη μία μετά το μεσημέρι και για ένα τετράωρο.

Κοινό αγροτικό μπλόκο στήνουν αύριο στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά, σύμφωνα με απόφαση γενικής συνέλευσης.