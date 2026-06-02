Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων κατά Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Ατυχής η ανακοίνωση» για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αντιδρά και εκφράζει έντονο προβληματισμό απέναντι σε πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στην οποία γίνεται αναφορά στην απόφαση του Εφετείου Πειραιώς για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Σύμφωνα με την Ένωση, η αμερικανική ανακοίνωση, στην οποία εκφράζεται «βαθιά απογοήτευση» για τη δικαστική απόφαση και διατυπώνεται παράλληλα παρότρυνση προς την ελληνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την επιστροφή του καταδικασθέντος στη φυλακή, συνιστά, όπως υποστηρίζεται, ευθεία και ασυνήθιστη παρέμβαση σε ζητήματα που άπτονται της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η Ένωση επισημαίνει ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις από υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους αποτελούν σπάνιο φαινόμενο και έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Όπως σημειώνεται, η αρμοδιότητα για την κρίση των προϋποθέσεων υφ’ όρων απόλυσης κρατουμένων ανήκει αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία, ανεξαρτήτως της φύσης του αδικήματος ή της ποινικής υπόθεσης.

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την αντίθεσή της στην εν λόγω τοποθέτηση, κάνοντας λόγο για «ατυχή ανακοίνωση», και ζητά τη στήριξη της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.

Τονίζει, τέλος, ότι η λειτουργία του δικαστικού συστήματος δεν μπορεί να υπόκειται σε εξωτερικές πολιτικές πιέσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού των θεσμών και των αποφάσεων της ελληνικής δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων:

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι «Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο», ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι «παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή».

Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών.

Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.

Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ατυχή αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγετικό στέλεχος και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Κατά τη διάρκεια της δράσης της επί 27 χρόνια, η «17 Νοέμβρη» δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Τσάντες, τον πλοίαρχο Γουίλιαμ Νορντίν και τον λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 επιφανείς Έλληνες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τον σχεδιασμό και την οργάνωση αυτών των στυγερών δολοφονιών. Δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια.

Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωση της υφ’ όρον απόλυσης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις ενέργειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Ρίτσαρντ Γουέλς, Τζορτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νορντίν και Ρόναλντ Στιούαρτ κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους άνθρωποι έκαναν την ύψιστη θυσία υπηρετώντας τη χώρα μας και αξίζουν δικαιοσύνη.

Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ούτε να δικαιολογείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν πλήρως τις συνέπειες των ενεργειών τους.