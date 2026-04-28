Ένοπλη επίθεση στο Ειρηνοδικείο: Ολοήμερη διακοπή εργασιών από τους δικαστικούς υπαλλήλους Αθήνας την Τετάρτη

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας (ΣΔΥΑ) προχώρησε σε έκτακτη κινητοποίηση, αποφασίζοντας ολοήμερη παύση εργασιών, μετά το σοβαρό περιστατικό ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το πρωί της 28ης Απριλίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Ειρηνοδικείο) και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων.

Ο δράστης της επίθεσης, 89 ετών, είχε επιτεθεί νωρίτερα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στην περιοχή του Κεραμεικού, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, άνδρας εισήλθε στο ισόγειο του κτιρίου στην οδό Λουκάρεως και πυροβόλησε τρεις φορές προς το έδαφος με καραμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση και τραυματίζοντας τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες έλαβαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

Ο ΣΔΥΑ εξέφρασε τη στήριξή του στις τραυματισμένες υπαλλήλους, ευχόμενος την ταχεία ανάρρωσή τους, ενώ υπογράμμισε ότι το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους απονομής Δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνεται, η επίθεση αναδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, αλλά και για τη διασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας στα δικαστικά κτίρια. «Δεν είμαστε αναλώσιμοι», τονίζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, κάνοντας λόγο για δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας που βιώνουν καθημερινά οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Στο πλαίσιο της αντίδρασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΥΑ ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και προχωρά σε στάση εργασίας την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και συμπαράστασης προς τις τραυματισμένες συναδέλφους τους.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 09:30 το πρωί, στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 29-4-2026

Σήμερα, 28-4-2026, εισήλθε ένας άντρας στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας (Λουκάρεως) και πυροβόλησε με καραμπίνα τρεις φορές στο έδαφος.

Απ’ τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν – ευτυχώς – ελαφρά τέσσερις συναδέλφισσες. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, κουράγιο και στεκόμαστε στο πλευρό τους με όλη μας τη δύναμη.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πόσο δίκαια είναι η απαίτηση μας για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της ζωής και της υγείας μας και επιβεβαιώνει τις ειδικές συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ!

Το ΔΣ του ΣΔΥΑ απαιτεί την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και ως ένδειξη συμπαράστασης στις συναδέλφισσες και ως πρώτη δράση διεκδίκησης αποφάσισε την ΕΚΤΑΚΤΗ ολοήμερη διακοπή εργασιών αύριο Τετάρτη 29-4-2026 σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου.