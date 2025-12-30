Ενώπιον του εισαγγελέα παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, έπειτα από σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου αναμένεται να βρεθεί σήμερα, παίκτης της ομάδας μπάσκετ «Κολοσσός Ρόδου», μετά τη σύλληψή του, το μεσημέρι της Δευτέρας, για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μπασκετμπολίστας εντοπίστηκε με ποσότητα χασίς. Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν δέμα που περιείχε ναρκωτικές ουσίες και επενέβησαν τη στιγμή που ο παίκτης το παρέλαβε από εταιρεία ταχυμεταφορών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Μετά την απολογία του στον εισαγγελέα, θα του απαγγελθούν και οι ανάλογες κατηγορίες.