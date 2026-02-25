Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία: Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών

Ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του, σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του Κώστα Δόξα και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από την ποινή αυτή, εκτιτέοι είναι οι τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο καλλιτέχνης φέρεται να επιχείρησε να επιλύσει εξωδικαστικά τη διαφορά με τη σύζυγό του, ζητώντας την απόσυρση της μήνυσης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Κώστας Δόξας άσκησε έφεση κατά της απόφασης και το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι η ποινή δεν θα εκτελεστεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Η σύζυγός του τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία, προσβλητική συμπεριφορά και ξυλοδαρμό, τον οποίο όπως ισχυρίστηκε υπέστη την περίοδο που κυοφορούσε το παιδί τους.