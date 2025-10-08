Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

Ένοχο έκρινε τον Βασίλη Μπισμπίκη το δικαστήριο, επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή, 7.000 ευρώ, για το τροχαίο που προκάλεσε, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο Βασίλης Μπισμπίκης έφτασε λίγο πριν τις 9:00 το πρωί στην Ευελπίδων και εισήλθε στη δικαστική αίθουσα, περιμένοντας την εκδίκαση της δίκης του.

Ο ηθοποιός άσκησε έφεση κατά της απόφασης. Δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα του δικηγόρου για ελαφρυντικά, όπως ο πρότερος έντιμος βίος.

Στον ηθοποιό έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή δικαστηρίου και παραπέμφθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης

Tο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός επέστρεφε από γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση. Τότε οδηγώντας το αυτοκίνητό του στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αναφέροντας πως «δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου».

«Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησα, επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου να επικοινωνήσει με το Α.Τ. Φιλοθέης και να ενημερώσει για το συμβάν», φέρεται να υποστήριξε επίσης στην κατάθεσή του.

«Άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων με αναζητήσει. Αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσα ο ίδιος την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο», κατέληξε.