Βοιωτία: Στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης

LifO Newsroom

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών καταδίκασε τη 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία που παραδέχθηκε ότι είχε θάψει τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο τάφο για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Η απόφαση αφορά την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Οι δικαστές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης, δεν αναγνώρισαν ελαφρυντικά και όρισαν ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ζήτησε να μην δοθεί αναστολή και να εκτίσει δύο μήνες. Τελικά, το δικαστήριο όρισε να εκτίσει έναν μήνα, με το υπόλοιπο της ποινής να είναι εξαγοράσιμο ή με αναστολή.

