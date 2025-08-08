Ένας νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα - Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την Κερατέα από το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το σπίτι του. Οι οικείοι του, που τον αναζητούσαν αγωνιωδώς, ενημέρωσαν τις αρχές και λίγο αργότερα η σορός του βρέθηκε σε σημείο κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, με ισχυρούς βόρειους ανέμους 7-8 μποφόρ να τροφοδοτούν τις φλόγες. Το μέτωπο έχει επεκταθεί απειλώντας πλέον την Παλαιά Φώκαια, ενώ το 112 έχει ήδη αποσταλεί σε κατοίκους διαφόρων οικισμών καλώντας τους να εκκενώσουν άμεσα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στο πεδίο επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 44 οχήματα και 7 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Συμμετέχουν επίσης δεκάδες εθελοντές και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες έως το βράδυ.

Η τραγική απώλεια του ηλικιωμένου έρχεται να υπογραμμίσει την επικινδυνότητα της κατάστασης, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες εκκένωσης και να απομακρύνονται άμεσα όταν αυτό τους ζητείται.

