Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε γκαλερί στου Ψυρρή

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, σε γκαλερί στου Ψυρρή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 04:00 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες πέταξαν εύφλεκτο υλικό στον χώρο, μέσω πίσω φεγγίτη της γκαλερί.

Η φωτιά έγινε άμεσα αντιληπτή από διερχόμενους, οι οποίοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις να επέμβουν άμεσα και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς και μεγαλύτερες ζημιές.

Η ιδιοκτήτρια της γκαλερί εκτιμά ότι η επίθεση συνδέεται με τη δημόσια στάση που έχει κρατήσει τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς είχε αναρτήσει στην είσοδο του χώρου μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας των Παλαιστινίων.

Όπως αναφέρει, είχε δεχθεί επανειλημμένα λεκτικές επιθέσεις και προσβλητικά σχόλια, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπρηστική ενέργεια μπορεί να σχετίζεται με αυτές τις αντιδράσεις.

Ψυρρή: «Το μήνυμα στην πόρτα μου είχε γίνει κόκκινο πανί για κάποιους» λέει η ιδιοκτήτρια της γκαλερί

«Οι υποψίες μου με οδηγούν να σκεφτώ μόνο έναν λόγο για αυτή την επίθεση. Το μήνυμα στην πόρτα μου είχε γίνει κόκκινο πανί για κάποιους», ανέφερε αρχικά η ιδιοκτήτρια μετά την επίθεση.

«Είχα δεχθεί λεκτικές επιθέσεις, αρνητικές κριτικές και προσβλητικά σχόλια όλο αυτό το διάστημα. Αν οι αυτουργοί είναι αυτοί που φαντάζομαι, δεν εκπλήσσομαι», συνέχισε.

«Είναι το ίδιο μίσος απέναντι σε όποιον τους υπενθυμίζει ότι τα εγκλήματα δεν θα ξεχαστούν. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη», κατέληξε.

Με πληροφορίες από March to Gaza Greece