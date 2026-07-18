Εμπρησμός στην Άνοιξη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης βάζει τη φωτιά

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας βάζει φωτιά σε περιοχή της Άνοιξης.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, ένας 50χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, προκάλεσε από πρόθεση πυρκαγιά σε ξερά χόρτα και σκουπίδια, πολύ κοντά σε δασική έκταση.

Στο βίντεο του Mega, φαίνεται ο άνδρας να περνά από το σημείο, να πετά ένα αντικείμενο στον δρόμο, με τις πρώτες φλόγες να εμφανίζονται. Παρά την εκδήλωση της φωτιάς, ο άνδρας συνεχίζει την πορεία του κανονικά, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Εμπρησμός στην Άνοιξη: Τι ισχυρίστηκε ο 50χρονος

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, ο άνδρας τον οποίο συνέλαβαν οι αρχές, μετά την ταυτοποίηση υλικού από την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ με αποτέλεσμα να μη θυμάται τις κινήσεις του, ενώ υποστήριξε ότι δεν επέστρεψε πεζός στο σπίτι του.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε άμεσα στα ξερά χόρτα της γειτονικής δασικής έκτασης, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Με πληροφορίες από Mega, ΕΡΤNews

