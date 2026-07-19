Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες

Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη (22/7) έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες, που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εμπρησμούς από πρόθεση και κατά συρροή, οι οποίοι φέρονται να διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι φωτιές δημιούργησαν κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες. Παράλληλα, δύο εκ των κατηγορουμένων διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Αρνούνται τις κατηγορίες

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Μαργέλης, δήλωσε ότι και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως ανέφερε, αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Ειδικότερα για τον εντολέα του, τόνισε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις που του αποδίδονται και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι αυτό θα αποδειχθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Παράλληλα, ο κ. Μαργέλης κατήγγειλε διαρροή στοιχείων της δικογραφίας και προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων πριν ακόμη η υπεράσπιση αποκτήσει πρόσβαση στο σχετικό υλικό. Όπως ανέφερε, παρέλαβε αντίγραφο της δικογραφίας στις 11:11 το πρωί της Κυριακής, ενώ πληροφορίες για την υπόθεση είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί από την προηγούμενη ημέρα.

Ο κ. Μαργέλης έκανε λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και των προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων, ζητώντας την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκειμένου να διερευνηθεί η διαρροή στοιχείων της δικογραφίας. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι οι διαρροές δεν προήλθαν από την πλευρά της υπεράσπισης, καθώς οι συνήγοροι δεν είχαν ακόμη λάβει γνώση του περιεχομένου της δικογραφίας.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, ο εντολέας του αντιμετωπίζει αποκλειστικά την κατηγορία του εμπρησμού, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί επί της ουσίας της υπόθεσης πριν από τις απολογίες της Τετάρτης.