Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στον Δήμο Πύλου–Νέστορος στη Μεσσηνία.

Οι απολογίες τους διήρκεσαν περισσότερες από εννέα ώρες, με τους ίδιους να αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για «κατάφωρη αδικία», υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση βασίζεται σε «ισχνά στοιχεία».

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του.

Οι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις που φέρεται να σημειώθηκαν το 2024 και το 2025, ενώ για ορισμένους από αυτούς εξετάζεται και η κατηγορία της εκβίασης.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι η εμπλοκή τους στην υπόθεση συνδέεται με προσωπικές αντιπαραθέσεις και διαφορές με κατοίκους της περιοχής, ενώ άφησαν αιχμές και για πολιτικές σκοπιμότητες.

Ο πυροσβέστης φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν διαρκώς στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων κατάσβεσης των πυρκαγιών στην περιοχή, μαζί με τους συναδέλφους του, και αρνήθηκε ότι θα μπορούσε να είναι εκείνος που προκαλούσε τις φωτιές. Όπως ανέφερε, μάλιστα, δεν θα είχε κανένα λόγο να βάλει φωτιά στο ίδιο του το χωριό. Για τη σχέση του με τους άλλους δύο κατηγορουμένους σημείωσε ότι ήταν φιλική, αν και τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχαν στενές επαφές.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας φέρεται να υποστήριξε ότι και ο ίδιος συνέδραμε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των πυρκαγιών, σπεύδοντας στα μέτωπα μαζί με τις αρμόδιες δυνάμεις. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε αναλάβει αυθαίρετα τη διαχείριση της βάνας του αρδευτικού δικτύου, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη αρμοδιότητα του είχε ανατεθεί από τον δήμο. Τα χρήματα που ζητούνταν, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούσαν έξοδα και εργασίες για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής κι άλλων προσώπων

Οι δικηγόροι υπεράσπισης εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση των εντολέων τους, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη αδικία» και υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία της δικογραφίας δεν επαρκούν για τη στήριξη των κατηγοριών. Εκτίμησαν, μάλιστα, ότι η υπόθεση δεν θα αντέξει κατά τη δικαστική της εξέταση.

Η σύλληψη των τριών ανδρών προέκυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις πυρκαγιές που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής επιπλέον προσώπων.