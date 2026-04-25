Εμανουέλ Μακρόν: «Είναι μία μακραίωνη φιλία» - Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Γάλλος πρόεδρος

Στο Μέγαρο Μαξίμου μετέβη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα.

Η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός καλωσορίζοντας τον Γάλλο πρόεδρο, τον ευχαρίστησε για τα όσα ανέφερε στην ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας ότι «άγγιξαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων» και ανέδειξαν τη βαθιά σχέση φιλίας Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε παράλληλα, ότι οι σχέσεις των δύο χωρών ξεπερνούν τις επιμέρους συμφωνίες, επαναλαμβάνοντας πως το «Ελλάς - Γαλλία, Συμμαχία» αποτελεί διαχρονικό πυλώνα συνεργασίας και στρατηγικής σύμπλευσης.

Εμανουέλ Μακρόν: «Χτίζουμε μία ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση»

«Πιστεύω πραγματικά αγγίξτε τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και φυσικά αναδείξατε τους σταθερούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες νομίζω ξεπερνούν και τις συμφωνίες που συνάπτουμε», ανέφερε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και η επίσκεψή σας εδώ πραγματικά έστειλε ένα σαφές μήνυμα Ελλάδας Γαλλίας πως αυτό που είπατε εχθές Ελλάς - Γαλλία Συμμαχία είναι ένα αξίωμα το οποίο θα ισχύει πάντα και θα αποτελεί βασικό στοιχείο της συνεργασίας μας», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό και εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Αθήνα.

«Είναι μία μακραίωνη φιλία και νομίζω ότι διαρκώς πλέον την μετατρέπουμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Ήδη από το 2021 και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χτίζουμε μία ουσιαστική στρατηγική εταιρική σχέση», ανέφερε αρχικά ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Εξάλλου θα υπογράψουμε και συμφωνίες για την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία και πραγματικά γι αυτό αυτή η συνεργασία είναι τόσο σημαντικά», κατέληξε.