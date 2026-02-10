ΕΛΤΑ: Τα πρώτα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν στις 20 Φεβρουαρίου

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την αναδιάρθρωση του ταχυδρομικού δικτύου, ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου 2026 η πρώτη φάση που περιλαμβάνει κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στην πρώτη φάση του κυβερνητικού σχεδίου, που προβλέπει την αναστολή λειτουργίας 11 υποκαταστημάτων σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες, καθώς απομακρύνονται βασικές δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως από μικρότερες πόλεις και ημιαστικές περιοχές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρώτο αυτό κύμα αποτελεί μόνο την αρχή. Συνολικά, περίπου 150 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ αναμένεται να κλείσουν μέσα στους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εξορθολογισμού του δικτύου.

ΕΛΤΑ: Οι 11 περιοχές - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

Σε ορισμένες περιοχές, τα καταστήματα που κλείνουν θα αντικατασταθούν από υπηρεσίες ΕΛΤΑ Courier, ενώ αλλού η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται μέσω συνεργαζόμενων σημείων, όπως μίνι μάρκετ ή άλλες επιχειρήσεις καθημερινής χρήσης.

Κεντρικός άξονας του νέου μοντέλου είναι το λεγόμενο shop-in-shop, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, εφαρμόζεται ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία πανελλαδικά.

Το σχέδιο υλοποιείται από το επιτελείο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη, με την κυβέρνηση να επιμένει στην εφαρμογή του παρά τις αντιδράσεις. Ενδεικτικό της έκτασης των αλλαγών είναι το γεγονός ότι στα πρώτα υποκαταστήματα που κλείνουν περιλαμβάνεται και εκείνο στη Σκάλα Λακωνίας, περιοχή καταγωγής του υπουργού.

Τα υποκαταστήματα που αναστέλλουν τη λειτουργία τους στις 20 Φεβρουαρίου βρίσκονται σε:

Λεχαινά,

Αλεξάνδρεια,

Αρχάνες,

Παραμυθιά,

Κουφάλια,

Σοφάδες,

Νεάπολη,

Σκάλα Λακωνίας,

Αλμυρός,

Στυλίδα και

Αλιβέρι.

Η δεύτερη φάση της αναδιάρθρωσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο και να ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο, με τη σταδιακή αντικατάσταση των κλειστών καταστημάτων από πρακτορεία συνεργατών ή εναλλακτικά σημεία εξυπηρέτησης.

