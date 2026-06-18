ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα – Ποιες περιοχές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση

Κατά 2.873 μειώθηκαν οι γεννήσεις στη χώρα την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με νέα μέρτηση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι γεννήσεις ζώντων ανήλθαν σε 65.594 το 2025 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024, ενώ οι γεννήσεις νεκρών ανήλθαν σε 420, σημειώνοντας μείωση 7,5% σε σχέση με το 2024, όπου καταγράφηκαν 454 γεννήσεις νεκρών.

Μειώθηκαν οι γεννήσεις: Οι μήνες και οι ηλικιακές ομάδες που κατέγραψαν τις λιγότερες

Όπως καταγράφηκε στη νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που αφορά το 2025, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Οι πιο αξιόλογες αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3% και 2,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, εντοπίζονται στις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 ετών (12.356 γεννήσεις), 25 έως 29 ετών (7.922 γεννήσεις) και 35 έως 39 ετών (4.597 γεννήσεις). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών (1.031 γεννήσεις) και 45 έως 49 ετών (445 γεννήσεις). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 ετών (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 ετών (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 ετών (10.177 γεννήσεις). Ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 ετών (852 γεννήσεις).

Σε ποιες περιοχές μειώθηκαν περισσότερο οι γεννήσεις

Τέλος, η ΕΛΣΤΑΤ ανέλυσε και τις μειώσεις ανά περιοχή, εντοπίζοντας τα σημεία της χώρας με τις λιγότερες γεννήσεις της περασμένης χρονιάς. Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρήθηκε μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας.

Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, κατά 1.007, 656 και 273 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, κατά 129 γεννήσεις.

Με πληροφορίες από ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΤnews



