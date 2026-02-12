Το ελληνικό νησί που μπαίνει δυναμικά στη λίστα των Βρετανών ταξιδιωτών

Ακόμη ένα ελληνικό νησί αποθεώνεται από τον διεθνή Τύπο, καθώς κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στις προτιμήσεις των Βρετανών ταξιδιωτών.

Για τον νέο διεθνή προορισμό που «έρχεται για να εντυπωσιάσει τους Βρετανούς ταξιδιώτες», μεταξύ άλλων και «χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις» έγραψε η εφημερίδα Metro.

Πρόκειται για τη Σάμο, η οποία γίνεται μέρα με τη μέρα πιο δημοφιλής στη βρετανική αγορά, ενόψει και της νέας καλοκαιρινής σεζόν.

Μεταξύ άλλων, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται στις «χρυσαφί αμμουδιές, τα εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και τον εξαιρετικό οίνο», επισημαίνοντας ότι «είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Παράλληλα, η Metro προτρέπει το αναγνωστικό κοινό της να περιηγηθεί στα γραφικά χωριά του νησιού, να απολαύσει τη γαστρονομία του και να ζήσει την εμπειρία της εξερεύνησης και της πεζοπορίας στο όρος Κέρκης.

Το ελληνικό νησί που «κερδίζει» όλο και περισσότερους τουρίστες από τη Βρετανία

Τη Σάμο προτείνει επίσης το δημοφιλές στο Ηνωμένο Βασίλειο Travel Weekly, κατατάσσοντάς τη στην τρίτη θέση ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως και υπογραμμίζοντας τις νέες απευθείας συνδέσεις με βρετανικά αεροδρόμια.

Παράλληλα, ο Δήμος Δυτικής Σάμου, συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανάδειξη του εύρους των δυνατοτήτων του νησιού μέσα από διεθνή ενημερωτικά δίκτυα, ενόψει των νέων πτήσεων. Όπως σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου Βαγγέλης Μαρνέζος: «Ο ήλιος και η θάλασσα είναι μόνο μια πτυχή της εμπειρίας που αναζητούν οι Βρετανοί ταξιδιώτες στο νησί μας. Παράλληλα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γαστρονομία, τις υπαίθριες δραστηριότητές, τις περιηγήσεις και το πλούσιο ιστορικό απόθεμα του τόπου. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνούμε συνέργειες με φορείς όπως το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ