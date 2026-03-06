Το ελληνικό νησί που κρατά την αυθεντική του ταυτότητα και προβάλλεται σε 600.000 επιβάτες πτήσεων

Για τους επόμενους δύο μήνες η Σκόπελος και η Ελλάδα θα βρίσκονται «στον αέρα», καθώς το περιοδικό En Voyage της αεροπορικής εταιρείας Aurigny Flights φιλοξενεί τετρασέλιδο αφιέρωμα στο νησί των Βορείων Σποράδων.

Το έντυπο διανέμεται μέσα στα αεροσκάφη της εταιρείας και διαβάζεται από περίπου 600.000 επιβάτες, προβάλλοντας τη Σκόπελο ως έναν από τους πιο αυθεντικούς νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Το αφιέρωμα προέκυψε ύστερα από δημοσιογραφική αποστολή που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Σκοπέλου και παρουσιάζει το νησί ως έναν προορισμό που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τη διεθνή προσοχή ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στο Αιγαίο.

Η πραγματική γοητεία του ελληνικού νησιού

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, η Σκόπελος μπορεί να έγινε γνωστή διεθνώς μέσα από την κινηματογραφική επιτυχία Mamma Mia, όμως η πραγματική της γοητεία βρίσκεται πέρα από τη μεγάλη οθόνη: στην πλούσια φύση, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την ήρεμη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το νησί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα λευκά παραδοσιακά σπίτια με κεραμοσκεπές, στα στενά καλντερίμια και στις ανθισμένες αυλές που συνθέτουν την εικόνα ενός αυθεντικού νησιωτικού οικισμού.

Παράλληλα, το δημοσίευμα υπογραμμίζει την έντονη πολιτιστική παρουσία του νησιού, με δεκάδες εκκλησίες και μοναστήρια να μαρτυρούν τη βαθιά θρησκευτική και ιστορική παράδοση της Σκοπέλου.

Η τοπική γαστρονομία του νησιού, σημαντική θέση στο περιοδικό

Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν από οργανωμένες παραλίες μέχρι μικρούς απομονωμένους κολπίσκους, ενώ ο συνδυασμός πυκνής βλάστησης και γαλάζιων νερών δημιουργεί ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο που χαρακτηρίζει το νησί.

Σημαντική θέση στο αφιέρωμα έχει και η τοπική γαστρονομία. Οι συνταγές βασίζονται σε τοπικά προϊόντα και φρέσκα θαλασσινά, με τη φημισμένη σκοπελίτικη τυρόπιτα να ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της περιοχής.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η Σκόπελος αποτελεί παράδειγμα προορισμού που έχει αναπτυχθεί τουριστικά με ήπιο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντική του ταυτότητα και προσφέροντας ποιοτικές υποδομές φιλοξενίας.

«Ένα νησί της Ευρώπης που, ακόμη και χωρίς το soundtrack του Mamma Mia, αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε επισκέπτη», καταλήγει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Αναφερόμενη στη νέα τουριστική σεζόν, η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου Εύα Καραμεσίνη τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η διεθνής προβολή του νησιού χωρίς να χαθεί η τοπική του ταυτότητα.

Όπως σημείωσε, η Σκόπελος συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για ταξιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολλοί από τους οποίους επιστρέφουν ξανά, καθώς αισθάνονται το νησί σαν δεύτερο σπίτι. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη στοχευμένες δράσεις προβολής τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.