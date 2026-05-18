Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή των κινηματογραφικών προορισμών

Η δημοφιλής βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα Virgin Media ανέδειξε φέτος ένα ελληνικό νησί ως τον κορυφαίο προορισμό για ταξιδιωτικές εμπειρίες εμπνευσμένες από κινηματογραφικές παραγωγές.

Ο λόγος για τη Σκόπελο, η οποία χαρακτηρίστηκε ως κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες, λόγω της δημοφιλούς κινηματογραφικής παραγωγής, «Mamma Mia».

Στο εκτενές δημοσίευμα που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί «kalokairi» του μιούζικαλ και χαρακτηρίζεται ως «η καρδιά του Mamma Mia», καθώς είναι ο τόπος που πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Σκόπελος: Τι αναφέρει το δημοσίευμα για το ελληνικό νησί

Το αφιέρωμα της Virgin Media στέκεται ιδιαίτερα στις φυσικές ομορφιές της Σκοπέλου, από τα καταπράσινα τοπία και τα πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, μέχρι τα γαλαζοπράσινα νερά και τα μικρά εκκλησάκια που συνέβαλαν στη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα του Mamma Mia.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο εκκλησάκι του Άη Γιάννη στο Καστρί, όπου γυρίστηκαν οι εμβληματικές σκηνές του γάμου, αλλά και στις παραλίες Καστάνη και Γλυστέρι, που συνδέθηκαν με μερικές από τις πιο γνωστές μουσικές στιγμές της ταινίας.

Η νέα αυτή διεθνής διάκριση επιβεβαιώνει ότι η Σκόπελος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς προορισμούς της Ελλάδας, με το νησί να επενδύει διαρκώς στη σύνδεσή του με το παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ.

«Η Σκόπελος δεν είναι μόνο το νησί όπου “ζωντάνεψε” κινηματογραφικά το “Kalokairi”, αλλά ένας τόπος με αυθεντική φιλοξενία, φυσική ομορφιά, πολιτισμό, γαστρονομία και μοναδικές εμπειρίες όλο τον χρόνο», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.

Όπως ανέφερε, ο στόχος είναι να διατηρηθεί ζωντανή η σχέση του νησιού με το Mamma Mia μέσα από ψηφιακές καμπάνιες, διεθνείς συνεργασίες και δράσεις που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Σκοπέλου.

Με πληροφορίες από Virgin Media, ΑΠΕ-ΜΠΕ