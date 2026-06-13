Ελληνικό Κτηματολόγιο: Στο G-Cloud όλα τα δεδομένα - Τι αλλάζει για όσους το χρησιμοποιούν

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακής υποδομής που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ολοκληρώθηκε με τη μετάβαση του συνόλου των πληροφοριακών του συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud).

Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά το σύνολο της ψηφιακής λειτουργίας του φορέα, καθώς εφαρμογές, βάσεις δεδομένων και κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα μεταφέρθηκαν στην ενιαία υποδομή του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία διαχειρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Ελληνικό Κτηματολόγιο συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μεγάλων φορέων του δημόσιου τομέα που έχουν μεταφέρει πλήρως τη λειτουργία τους στο G-Cloud, ενσωματώνοντας σε ένα ενιαίο περιβάλλον δεδομένα και εφαρμογές που αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, χαρακτήρισε τη μετάβαση σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, η μεταφορά του Ελληνικού Κτηματολογίου στο G-Cloud δημιουργεί ισχυρότερη τεχνολογική βάση για μια κρίσιμη εθνική υποδομή, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων και τη δυνατότητα παροχής πιο σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επαγγελματίες.

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Τι σημαίνει η μετάβαση στο G-Cloud

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου, καθώς διαχειρίζεται δεδομένα που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τις επενδύσεις, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη λειτουργία σειράς δημόσιων υπηρεσιών.

Η μετάβαση στο G-Cloud σημαίνει ότι το σύνολο αυτών των δεδομένων και των σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών λειτουργεί πλέον σε μια κοινή υποδομή, σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, διαθεσιμότητα και ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, τεχνολογικά συστήματα και εφαρμογές που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε κατακερματισμένα περιβάλλοντα ενοποιούνται, διευκολύνοντας τόσο τη διαχείριση των υποδομών όσο και τον μελλοντικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών.

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει για πολίτες και επαγγελματίες

Η νέα υποδομή αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν καθημερινά πολίτες και επαγγελματίες.

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων εξυπηρετούνται μέσω μιας σειράς ηλεκτρονικών εφαρμογών που αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο για τη διεκπεραίωση συναλλαγών και διοικητικών διαδικασιών.

Η λειτουργία των υπηρεσιών στο Κυβερνητικό Νέφος εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση των χρόνων απόκρισης, στην αύξηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων και στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τεχνικές δυσλειτουργίες ή διακοπές λειτουργίας.

Παράλληλα, ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των πληροφοριών που τηρούνται στο Κτηματολόγιο, οι οποίες αφορούν εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτησίας και φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ολοκλήρωση της μετάβασης συμπίπτει με την τελική φάση υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου, ενός έργου που εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες και θεωρείται κρίσιμο για την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία της ιδιοκτησίας και την αναπτυξιακή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Η νέα ψηφιακή υποδομή αναμένεται να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν τα επόμενα βήματα του φορέα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα έως το τέλος του 2026.

Στους άμεσους στόχους περιλαμβάνονται επίσης η περαιτέρω μείωση των εκκρεμοτήτων μέσω ψηφιακών εργαλείων, καθώς και η ενσωμάτωση ειδικών κτηματολογικών καθεστώτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ