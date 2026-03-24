Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Η απελευθέρωσή του αποφασίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα.

Ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη επιβλήθηκε εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Επιτρέπεται η ενασχόληση με τους πίνακες μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Η υπάλληλός του, κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Αθώος δηλώνει ο γνωστός γκαλερίστας

Ο δικηγόρος του Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετέφερε τα πρώτα λόγια του γκαλερίστα μετά την απολογία του, το πρωί της Τρίτης, υποστηρίζοντας πως είναι αθώος.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός γκαλερίστας υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι τα αντικείμενα ήταν πλαστά και ότι δεν θα τα διαφήμιζε αν το γνώριζε.

Ο Δημητρακόπουλος από μεριάς του, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της αθωότητας του πελάτη του και ανέφερε ότι ο Τσαγκαράκης είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Εφορεία Αρχαιοτήτων για να επιδείξει το Ευαγγέλιο του 1745 πριν παρέμβει η αστυνομία.