Ελεύθεροι ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη

Ελεύθεροι αφέθηκαν, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου, οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον θάνατο του 6χρονου αγοριού το πρωί του Σαββάτου σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου, τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας (πιστοποιημένο ναυαγοσώστη) και τον 33χρονο πατέρα του παιδιού. Οι δύο πρώτοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ ο πατέρας κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα ευρήματα από την αυτοψία του χώρου, που θα διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το παιδί, που βρισκόταν σε διακοπές με τους γονείς του πνίγηκε ενώ κολυμπούσε στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν εντόπισε το παιδί. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας λουόμενος το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του στον πυθμένα της πισίνας.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου το ανέσυρε άμεσα και επιχείρησε ανάνηψη με χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.