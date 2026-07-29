Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη στο αεροδρόμιο 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού για βιασμό ανηλίκου

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 71χρονος που καταζητούνταν από τις αρχές του Περού.

Σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία των αρχών του Περού για βιασμό ανηλίκου, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του από το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., ο 71χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της 27ης Ιουλίου, στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγη ώρα πριν επιβιβαστεί σε πτήση που είχε προορισμό το Τορόντο.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει, ότι οι διωκτικές αρχές του Περού τον κατηγορούν ότι τον Ιανουάριο του 2011 εκμεταλλεύτηκε τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με ανήλικη, καθώς και το γεγονός ότι την επέβλεπε κατά την απουσία των γονέων της, προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Ο 71χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ