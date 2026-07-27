«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την επιστροφή του αεροπλάνου στην Αθήνα

Ανακοίνωση σχετικά με το σημερινό συμβάν, όπου ένα αεροπλάνο, που είχε ως τελικό προορισμό την Πάρο, επέστρεψε αναγκαστικά στον Διεθνή Αερολιμένα των Αθηνών, «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέδωσε η AEGEAN.

Η πτήση της Olympic Air με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος, όπως έκανε γνωστό η αεροπορική εταιρεία, επέστρεψε με ασφάλεια στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά από ένδειξη για πίθανη υπαρξή καπνού.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της AEGEAN το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους, όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους.

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Η ανακοίνωση για την αναγκαστική επιστροφή

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι στην πτήση 078, που εκτελείται από την Olympic Air, από την Αθήνα με προορισμό την Πάρο με 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, προληπτικά και τηρώντας τις σχετικές διαδικασίες της εταιρείας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Αθήνας "Ελ. Βενιζέλος" για τον τεχνικό έλεγχο του αεροσκάφους.

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και η εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για νέο αεροσκάφος προκείμενου να μεταβούν στον προορισμό τους».