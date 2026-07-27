«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική επιστροφή για αεροπλάνο μετά από ένδειξη φωτιάς

Την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκάλεσε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) ένδειξη για πιθανότητα φωτιάς σε πτήση με 67 επιβάτες, από την Αθήνα με τελικό προορισμό την Πάρο.

Μετά τη σχετική ένδειξη για πιθανότητα φωτιάς, διατάχθηκε η επιστροφή του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπως προβλέπεται στο σχετικό πρωτόκολλο ασφαλείας.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ κάνουν λόγο ότι η προσγείωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και αποβιβάστηκαν οι επιβάτες, ενώ στην πίστα του αεροδρομίου τέθηκαν αμέσως σε ετοιμότητα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος που διενεργείται από τους πυροσβέστες, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποια εστία φωτιάς.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να γνωστοποιεί πως δεν έχει προβεί σε κάποια ενέργεια κατάσβεσης. Το συμβάν παραμένει υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ