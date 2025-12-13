Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε από τις Αρχές να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ πριν λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε στο κέντρο της Αθήνας περίπου στις 3:00, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Εκεί σταμάτησαν τη δημοφιλή καλλιτέχνιδα άνθρωποι της Τροχαίας για έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από ό,τι επιτρέπει ο νόμος για τα δίκυκλα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια αλκοτέστ, η ένδειξη ήταν 0.15 και στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10. Για αυτό τον λόγο, της πήραν το δίπλωμα για 60 ημέρες και θα πληρώσει πρόστιμο 350 ευρώ.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη λίγα εικοσιτετράωρα μετά, προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media, όπου αναφέρθηκε στο περιστατικό και ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων, ότι ο νόμος είναι ίδιος για όλους.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!», κατέληξε.