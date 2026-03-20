Έλενα Παπαρίζου: «Ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις» - Ακυρώθηκε η εμφάνισή της στο NOX

Η προγραμματισμένη εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στο νυχτερινό κέντρο NOX το βράδυ της Τετάρτης, αναβλήθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο σε ανακοίνωσή του, ενημέρωσε πως η εν λόγω εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου δεν θα πραγματοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ο λόγος.

Το πρωί της Παρασκευής μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του Αντ1, έγινε γνωστό πως ο λόγος ήταν η έντονη αδιαθεσία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία από την προηγούμενη ημέρα αισθανόταν ενοχλήσεις και δεν μπόρεσε να εκτελέσει το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται μάλιστα, πως η τραγουδίστρια είχε υποστεί υπερκόπωση και είχε νοσηλευτεί τον Δεκέμβριο.

«Ψάξαμε να δούμε τι έχει συμβεί, μάθαμε λοιπόν ότι από την προηγούμενη ημέρα η Έλενα Παπαρίζου ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις και την Τετάρτη που πήγε στο μαγαζί ουσιαστικά δεν μπόρεσε να τραγουδήσει, να βγάλει το πρόγραμμα», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Τεργιάκης.

«Θυμίζω ότι η Έλενα Παπαρίζου τον Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν, είχε μείνει αρκετές μέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, είχε πάθει υπερκόπωση και τώρα μέσα σε δυόμιση-τρεις μήνες έρχεται νέο περιστατικό. Δεν ξέρουμε περισσότερα, δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχει πάει σε νοσοκομείο, αν έχει πάει κάποιος γιατρός να την επισκεφτεί», συνέχισε.