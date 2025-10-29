Έλενα Κρεμλίδου: Φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο στον αστυνομικό για την υπόθεση revenge porn

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον αστυνομικό που είχε διαρρεύσει, το 2020, φωτογραφία της Έλενας Κρεμλίδου χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης με αναστολή και διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, χωρίς ελαφρυντικά. Η Έλενα Κρεμλίδου, μιλώντας μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη.

«Νιώθω δικαιωμένη, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι έγινε αυτό σήμερα. Το μόνο που θέλω είναι να μιλήσω στα κορίτσια, που ζουν αντίστοιχα περιστατικά. Να τους κυνηγήσουν, γιατί μπορούμε να βρούμε ανθρώπους από ανώνυμα και fake προφίλ, σ' όλες τις πλατφόρμες, στα πάντα» είπε η Έλενα Κρεμλίδου.

«Αξίζει να το κυνηγήσεις και να λειτουργήσει αποτρεπετικά για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι ανάλογα σε τρίτους. Γενικά, χαίρομαι διπλά για αυτό που συνέβη σήμερα, γιατί είμαι ένα παράδειγμα που μπορεί να βρεις δικαίωση. Στο υλικό μου ήταν ανήλικη, αλλά η υπόθεση ξεκίνησε όταν ήμουν ενήλικη, όταν έγινα διάσημη» περιέγραψε επίσης η Έλενα Κρεμλίδου.

Κρεμλίδου: Τι είχε δηλώσει στο παρελθόν για την υπόθεση revenge porn

«Πρόκειται για έναν από τους ανθρώπους που από το 2018 και μετά με έχουν εκβιάσει. Με εκβίασαν ότι αν δεν προέβαινα σε σεξουαλικές πράξεις μαζί τους, θα ανέβαζαν το βίντεο, στο οποίο κιόλας δεν είμαι εγώ αλλά είναι το όλο concept» είχε δηλώσει κατά το παρελθόν η Έλενα Κρεμλίδου, αναφερόμενη στην υπόθεση.

«Καταφέραμε να δικάσουμε και να κερδίσουμε μία δίκη απέναντι σε κάποιον που με εκβίασε με ένα μήνυμα. Από ένα πάρα πολύ απλό εκβιαστικό μήνυμα, κάποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή έρχεται αντιμέτωπος με τη φυλακή» είχε συμπληρώσει αντίστοιχα.