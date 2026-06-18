Ελεγκτής ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες για να μην «κόβει» πρόστιμο - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ποινική δίωξη άσκησαν οι αρχές σε βάρος ενός υπαλλήλου του Μετρό, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρήματα από επιβάτες που εντόπιζε χωρίς επικυρωμένο εισιτήριο, προκειμένου να μην τους βεβαιώνει το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο «ελεγκτής» του Μετρό εντόπιζε επιβάτες που δεν είχαν επικυρώσει το εισιτήριό τους και τους απομάκρυνε διακριτικά από το σημείο όπου βρίσκονταν οι υπόλοιποι συνάδελφοί του. Εκεί, τους ζητούσε 20 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν το πρόστιμο των 100 ευρώ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη παράβαση.

Η δράση του είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας σε διαφορετικές ημέρες και ώρες, σε διάφορους σταθμούς του δικτύου του Μετρό, όπου φέρεται να ακολουθούσε την ίδια πρακτική κατ’ επανάληψη.

Μετρό: Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για τον υπάλληλό της

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ο υπάλληλος απομακρύνθηκε αρχικά από τη θέση του ελεγκτή και τοποθετήθηκε σε καθήκοντα θυρωρού. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ διευκρινίζει ότι μετά τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας επιβλήθηκε στον συγκεκριμένο υπάλληλο προσωρινή παύση καθηκόντων. Παράλληλα, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στην άσκηση ποινικής δίωξης.

Αναφορικά με την τοποθέτησή του στη θέση του σταθμάρχη, η εταιρεία υποστηρίζει ότι αυτή προέκυψε μέσω εσωτερικής διαδικασίας επιλογής προσωπικού και αφού ο υπάλληλος είχε ολοκληρώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση για τη συγκεκριμένη θέση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ