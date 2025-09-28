Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας προς Δήμα: «Εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στον μισθό μας»

Απάντηση στα ζητήματα που έθεσε χθες ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δίνουν με ανακοίνωσή τους οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αρχικά τονίζουν ότι «πέρα από μια συνάντηση στις αρχές Μαΐου στο Υπουργείο και μια συνάντηση στις αρχές Ιουνίου στην ΥΠΑ, παρουσία όλων των σωματείων των εργαζομένων, δεν έχουμε συναντηθεί ξανά με τον Υπουργό. Μάλιστα από την 1/9/2025 έχουμε ζητήσει συνάντηση και έως σήμερα δεν έχουμε λάβει καν απάντηση»

Σχετικά με τις απολαβές των 120.000 ευρώ ετησίως, αναφέρουν ότι πρόκειται για «εντελώς αποπροσανατολιστική αναφορά στο ύψος του μισθού μας» και τονίζουν ότι οι « καθαρές απολαβές μας, φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες. Για εμάς ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ».

Ερωτηθείς για τις καθυστερήσεις των πτήσεων στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" τις τελευταίες ημέρες, ο κ. Δήμας είπε: «Επειδή συζητάμε με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, όπως και με τις άλλες ομάδες εργαζομένων της ΥΠΑ, μας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε αυτό, θα έλεγα, έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές και μάλιστα μας επιβράβευαν που προχωράμε τόσο γρήγορα. Ειδικότερα τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε περάσει και κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτό έχει να κάνει με την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους, τη δυνατότητα δηλαδή να εργαστούν ως ελεγκτές. Συνήθως αυτό συμβαίνει 1-2 χρόνια πριν από τη σύνταξή τους, το οποίο είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε έναν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών για την επιπλέον αποζημίωση της υπερεργασίας, όπως επίσης και για την ωριαία αποζημίωση που λαμβάνουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις απολαβές και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισήμανε ότι ο εκσυγχρονισμός είναι στόχος όλων και προσέθεσε: «Γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει στο σχέδιο των 364 σημείων. Όσον αφορά τις απολαβές, ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο με το επίδομα του "Eurocontrol". Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ' όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EEEKE

«Με απογοήτευση, αλλά δυστυχώς όχι έκπληξη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σήμερα το πρωί. Κατ’ αρχάς θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι πέρα από μια συνάντηση στις αρχές Μαΐου στο Υπουργείο και μια συνάντηση στις αρχές Ιουνίου στην ΥΠΑ, παρουσία όλων των σωματείων των εργαζομένων, δεν έχουμε συναντηθεί ξανά με τον Υπουργό. Μάλιστα από την 1/9/2025 έχουμε ζητήσει συνάντηση και έως σήμερα δεν έχουμε λάβει καν απάντηση. Αντίθετα ο Υπουργός μας έχει παραπέμψει στους συνεργάτες του και στην Διοίκηση της ΥΠΑ, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για την εξυγίανση της Υ.Π.Α..

Δυστυχώς, εκ του αποτελέσματος, φάνηκε ότι η Διοίκηση της ΥΠΑ και του Υπουργείου είχαν προαποφασίσει να μην ακούσουν τις προτάσεις μας, οι οποίες στο σύνολό τους αφορούν την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανονισμών.

Επίσης, είναι εντελώς αποπροσανατολιστική η αναφορά στο ύψος του μισθού μας με τρόπο μάλιστα που τεχνηέντως διογκώνει τα νούμερα ώστε να μην έχουν καμία σχέση με τις καθαρές απολαβές μας, οι οποίες (όπως και ο υπουργός παραδέχεται) φορολογούνται και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, ενώ καταβάλλονται από τους χρήστες του εναερίου χώρου και μάλιστα το 90% προέρχεται από ξένες αεροπορικές εταιρείες. Για εμάς ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ.

Το σύνολο των αμοιβών μας, ακόμα και ο βασικός μισθός χρηματοδοτούνται από τα τέλη αεροναυτιλίας που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες. Αν όμως ο υπουργός θέλει να ασχοληθεί με τις απολαβές μας θα θέλαμε να γνωρίζει ότι με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του Eurocontrol (ACE Benchmarking report 2025), που αφορούν το 2023, είμαστε στην 33η θέση ανάμεσα σε 38 παρόχους σε κόστος μισθοδοσίας Ε.Ε.Κ. ανά ώρα πτήσης που διαχειρίζονται, παρότι είμαστε πέμπτοι σε παραγωγικότητα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε πιο παραγωγικοί από χώρες όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Ιταλία, αλλά το κόστος των αμοιβών μας είναι σημαντικά χαμηλότερο ακόμα και από χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία και η Σλοβενία.

Μάλιστα η ΥΠΑ (Hellenic Aviation Service Provider – HASP) είναι η απολύτως φθηνότερη ανάμεσα σε 38 παρόχους, όσο αφορά το κόστος της παροχής των υπηρεσιών αεροναυτιλίας» αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, η οποία παραθέτει και σχετικά διαγράμματα με στοιχεία που «δεν επιδέχονται αμφισβητήσεως».