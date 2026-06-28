ΕΛΑΣ: Συνελήφθη αξιωματικός για άσκηση βίας σε κρατούμενο

Συνελήφθη αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου μέσα σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία κινήθηκε άμεσα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Έπειτα από ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιόν της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ιατροδικαστή, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις και να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων του.

Την ίδια στιγμή, με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, χωρίς καμία ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και τις αρχές του Σώματος».