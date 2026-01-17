ΕΛΑΣ για εξαφάνιση Λόρα: «Ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθούσε» 

Νέα ενημέρωση για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Υπογραμμίζοντας τον ρόλο της εξοικείωσης των παιδιών με την τεχνολογία σε υποθέσεις όπως αυτή της 16χρονης Λόρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αναφέρει:



«Δυστυχώς σε πολλές από αυτές περιπτώσεις βοηθάει πολύ η τεχνολογία τα παιδιά και εξήγησέ της με τη χρήση τεχνολογίας η χρήση κινητών τηλεφώνων από μικρή ηλικία. Όπως επίσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το παιδί φαίνεται πλέον τώρα από τη δική μας έρευνα της αστυνομίας ότι ίσως είχε δώσει δείγματα γι' αυτό που θα ακολουθήσει για την εξαφάνιση της για την φυγή της τα λέγαμε και ουσιαστικά η αστυνομία έχει τουλάχιστον εντοπίσει ίχνη της μέσα από βιντεοληπτικό υλικό από το περασμένο Σάββατο».



Αναφορικά με τις μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν, πως την έχουν δει, η ίδια σχολίασε, ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές και αρκετές καταγγελίες που φτάνουν σε αστυνομία, ότι οι πολίτες έχουν δει το κορίτσι χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται.



Η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόσωπο που έχει βοηθήσει 16χρονη Λόρα και αν ακόμα τη βοηθάει.