Ελαφόνησος: Κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλω - Η στιγμή που το πλοίο ανοίγει τον καταπέλτη και ο άνδρας ανεβαίνει

Με καταπέλτη σε ανοικτή θέση προσέγγισε -την περασμένη Τρίτη (30/6)- το λιμάνι της Ελαφονήσου ένα επιβατηγό-οχηματωγό πλοίο, σύμφωνα με καταγγελία που ήρθε στη δημοσιότητα.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο «Ελαφόνησος - Πούντα Λακωνίας» και το συμβάν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, γνωστοποιήθηκε σήμερα από το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, κατόπιν καταγγελίας, ότι επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου, πραγματοποιούσε χειρισμούς με τον καταπέλτη σε ανοιχτή θέση.

Ελαφόνησος: Άνδρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλω

Την ίδια στιγμή, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Λιμενικού, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κολυμπά προς το πλοίο και να επιβιβάζεται μέσω του ανοικτού καταπέλτη, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την επιτήρηση κατά τη διάρκεια των λιμενικών ελιγμών.

Στο πλοίο μετέβησαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, τα οποία διαπίστωσαν ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε προσωρινά αποκατασταθεί από τον μηχανικό του πλοίου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου στην Ελαφόνησο έως την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ παράλληλα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ