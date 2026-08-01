Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό — Τρία μέτωπα και αναφορές για 100 καμένα σπίτια

Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε τρία μέτωπα, χωρίς τη βοήθεια εναέριων μέσων εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Η πυρκαγιά κινείται προς την περιοχή της Ψάθας, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει μεγάλος και καλούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή. Ο πυκνός καπνός έχει κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική και οι ισχυρές ριπές προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλησαν τρία μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων. Δώδεκα άνθρωποι μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς σε ορισμένα σημεία οι δρόμοι διαφυγής είχαν κλείσει από τη φωτιά.

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μεγάλες καταστροφές στον οικισμό

Η πρώτη εικόνα από το Πόρτο Γερμενό δείχνει εκτεταμένες ζημιές. Δεκάδες κατοικίες έχουν καεί, ενώ οι τοπικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό τους ακόμη και μεταξύ 100 και 150. Πυροσβεστικό όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ έχουν καταγραφεί και νεκρά ζώα στους δρόμους.

«Δεν επιχειρεί κανένα εναέριο μέσο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ελπίζουμε να κοπάσουν, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος τρόπος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μάνδρας, Δημήτρης Παγώνης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για πολύ μεγάλη καταστροφή και προειδοποίησε ότι ακόμη και καμένες εκτάσεις εξακολουθούν να αναφλέγονται. «Ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων είναι μεγάλος. Οι πολίτες δεν πρέπει να κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και να πλησιάζουν την περιοχή», ανέφερε.

Μεγάλο είναι και το πλήγμα στο φυσικό περιβάλλον. Η φωτιά πέρασε μέσα από δασικές εκτάσεις που είχαν αναγεννηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι δυνατοί άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο να ανοίξουν νέα μέτωπα.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να μείνουν μακριά από το Πόρτο Γερμενό και τις γύρω περιοχές, να μην επιχειρούν να επιστρέψουν στις περιουσίες τους και να αφήνουν ελεύθερους τους δρόμους για τα οχήματα της Πυροσβεστικής.