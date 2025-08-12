Εκτός ελέγχου η φωτιά στην Αχαΐα: Δύσκολο βράδυ με εκκενώσεις και ισχυρούς ανέμους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Αχαΐα, με τις αρχές να προχωρούν σε αλλεπάλληλες εκκενώσεις και την επιχείρηση απομάκρυνσης χιλιάδων ανθρώπων από τα μέτωπα.

Πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου, η φωτιά πέρασε και στην Άνω Αχαΐα. Η επιχείρηση της κατάσβεσης αναμένεται ολονύκτια και κρίσιμη, με 7.500 κατοίκους να έχουν ήδη εκκενώσει την Κάτω Αχαΐα.

Ενισχυμένα από τους δυνατούς ανέμους, τα τρία μέτωπα επιμένουν, με τις φλόγες να έχουν περάσει στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, καίγοντας βιοτεχνίες και εργοστάσια και από εκεί, το μέτωπο να εξελίσσεται στα Βραχναίικα με κατεύθυνση την Πάτρα.

Η Πολιτική Προστασία έδωσε εντολή εκκένωσης για την Κάτω Αχαΐα, τα Βραχναίικα και ακόμη 25 περιοχές. Τρεις εγκαυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το pelop.gr, πως δόθηκε σήμα νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου, για εκκένωση της Κάτω Αχαΐας. «Συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία για να γίνει η απομάκρυση χωρίς πανικό προς τον Πύργο» δήλωσε.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν η νέα και η παλιά εθνική οδός Πατρών-Πύργου, με εντολή των αρχών. Οι φλόγες έφτασαν στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, καίγοντας εργοστάσια και βιομηχανίες. Παράλληλα, έντονες είναι και οι ανησυχίες για επέκταση της φωτιάς προς το Νοσοκομείο του Ρίου και το Πανεπιστήμιο.

Οι άνεμοι επιμένουν και δυσκολεύουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Στο μέτωπο προς Πάτρα, η φωτιά βρίσκεται κοντά στον οικισμό των Καμινίων, με πληροφορίες τοπικών μέσων να αναφέρουν, πως απειλούνται σπίτια από τις φλόγες.



Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι ανάμεσα στα χωριά Ίσωμα και Βασιλικό, στον Δήμο Ερυμάνθου, και γρήγορα εξαπλώθηκε στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό. Η φωτιά εξελίχθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων, που επιμένουν σε αρκετά σημεία.

Νέα φωτιά στα Συχαινά - Ανοικτά σχολεία για τους πληγέντες

Μία ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 23:00 το βράδυ κοντά στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Συχαινών, βόρεια της πόλης. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το νέο πύρινο μέτωπο που βρίσκεται κοντά στο Πλατάνι, όπου νωρίτερα το απόγευμα είχε εκδηλωθεί φωτιά.

Η Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε τον συντονισμό της απομάκρυνσης κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων Καμινίων και Τσουκαλεϊκων. Την ίδια ώρα, το Λιμενικό παραμένει σε ετοιμότητα διαθέτοντας πλοιάρια, ώστε να παραλάβουν άτομα από θαλάσσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 «έχουν παραδοθεί στη φωτιά, δύο εργοστάσια -το ένα ξυλείας- καίγεται ολόκληρο και πίσω ακριβώς από αυτό καίγεται εργοστάσιο με λιπάσματα».



«Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις»

Ανοικτός θα παραμείνει επίσης, ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα, όσο οι φλόγες περνούσαν στη Βιομηχανική Περιοχή, ο Φ. Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας τονίζει, ότι: «Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έχει περάσει στη Βιομηχανική, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να σωθούν εργοστάσια τα οποία έχουν εύφλεκτα υλικά, η φωτιά πέρασε από τη ΒΙ.ΠΕ. προς τη μεριά της Πάτρας, προς τα Βραχνέικα».

Νωρίτερα, εστάλη 112, το τρίτο στη σειρά το οποίο ήρθε στην περιοχή και αφορά τις περιοχές Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, το Καρυά, Στενά Εταιρικά και Λευκός Αχαΐας, όπου καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να απομακρυνθούν προς την περιοχή της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε επιφυλακή βρίσκεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί ακριβώς δίπλα από τη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας είναι και οι φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Στις φυλακές υπάρχει πρόβλημα εξαιτίας των πυκνών καπνών που υπάρχουν σε όλη την περιοχή. Δεν έχει ζητηθεί ακόμη εκκένωση των φυλακών, ωστόσο υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα και σε αυτό το σημείο.

4.850 πυροσβέστες στα μέτωπα, 152 νέες φωτιές το τελευταίο 48ωρο,

Σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, είπε, ότι το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές. «Μάλιστα σήμερα το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, στα μέτωπα των πυρκαγιών έχουν διατεθεί και συνεχίζουν να επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες ενώ μέχρι το τελευταίο φως διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα.

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας και για αύριο Τετάρτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

«Γι’ αυτό το λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη. Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών. Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της Επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση», αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Πολιτική Προστασία.

