Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα: Προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς

Στο τελευταίο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για τον καύσωνα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιεί για υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου παρουσιάζοντας τις περιοχές που θα δεχθούν το έντονο «κύμα» καύσωνα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο και πιο αναλυτικά:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην Ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Καύσωνας: Τι σημαίνουν η κίτρινη και η πορτοκαλί προειδοποίηση

Όπως εξηγεί η ΕΜΥ στην επίσημη ιστοσελίδα της, η κίτρινη προειδοποίηση σημαίνει: «ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ, με τα πιο πρόσφατα δελτία καιρού. Αναμένονται κάποιες μικρής κλίμακας επιπτώσεις σε υπαίθριες δραστηριότητες».

Η πορτοκαλί προειδοποίηση σημαίνει: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ, πάρτε προφυλάξεις βάσει των τελευταίων δελτίων καιρού. Περιμένετε και προετοιμαστείτε γιατί αναμένονται κάποιες επιπτώσεις σε καθημερινές και υπαίθριες δραστηριότητες».

Καύσωνας: Συστάσεις του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Συστάσεις προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας απέστειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, για τη λήψη προληπτικών μέτρων λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κινδύνου από επερχόμενο καύσωνα.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς αυξημένη επιφυλακή και έγκαιρη προετοιμασία των δομών ευθύνης τους.

Με το έγγραφο ζητείται η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των ωφελουμένων και του προσωπικού, η επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές, όπου απαιτείται, καθώς και η παρακολούθηση των ανακοινώσεων της Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη του φαινομένου.

Ιδιαίτερη μέριμνα ζητείται για τις Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, δηλαδή τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίες καλούνται να λάβουν ειδικά μέτρα για την προστασία βρεφών και νηπίων, τόσο εντός των δομών, όσο και κατά τη μεταφορά τους από και προς αυτές.

Παράλληλα, ζητείται από τις Περιφέρειες να ενημερώσουν τις περιφερειακές ενότητες, ώστε να ενημερωθούν οι Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας ιδιωτικού δικαίου, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, οι παιδικές κατασκηνώσεις, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, τα Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, τα Συμβουλευτικά Κέντρα, οι Ξενώνες Φιλοξενίας, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews