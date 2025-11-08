Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Νέα προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε εχθές Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία»

Η χώρα παραμένει υπό την επίδραση διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών που έρχονται από την κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος του Open, προειδοποίησε, πως από την περιοχή της Ιταλίας, «έρχεται νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα επιδεινώσει τον καιρό στη Δυτική Ελλάδα. Περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ενώ υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά».

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξηγεί, πως τα βαρομετρικά χαμηλά δεν περνούν και φεύγουν απλώς, αλλά αλληλεπιδρούν με θαλάσσιες εκτάσεις ή την τοπογραφία με την οποία έρχονται αντιμέτωπα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν διάφορους τύπους καιρού. «Δεν φαίνεται να έχουμε τον όγκο νερού που έχουν στην Ισπανία», ανέφερε.

Μαρουσάκης: «Μεγάλη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα»

Ο μετεωρολόγος προειδοποίησε στη συνέχεια, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα, ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που έρχονται στη χώρα. Συγκεκριμένα, όπως είπε: «Δείτε τις καταιγίδες που σχηματίζονται στη Δυτική Ελλάδα. Μεγάλη προσοχή στη Δυτική Ελλάδα σήμερα αλλά και αύριο - σήμερα το βράδυ και καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας».

Όσο για τον υδράργυρο, οι θερμοκρασίες σημειώνουν πτώση και ο καιρός αυτές τις ημέρες θα φέρει κρύο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

«Κάνει κρύο προς τη Βόρεια Ελλάδα, όπου ξεκινούν πλέον οι μονοψήφιες θερμοκρασίες. Η θερμή αέρια μάζα έχει περιοριστεί προς το νοτιοανατολικό θαλάσσιο τμήμα της χώρας, όπου σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές, όμως, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 18 με 20 βαθμούς», συνέχισε, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.