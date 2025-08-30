Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει, αναλυτικότερα:

«Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Ο καιρός σήμερα και αύριο από την ΕΜΥ

Αρχικά γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν κατά τόπους από το απόγευμα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά τους 36 και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που πιθανόν από το απόγευμα κατά τόπους στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο να είναι ισχυρές.

Άνεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο και το Ιόνιο θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Η πρόγνωση για την Κυριακή

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θεσσαλία το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.