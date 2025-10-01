Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία που αναμένεται τις επόμενες ώρες στη χώρα, εξέδωσε το πρωί της Τετάρτης η ΕΜΥ.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα για τις επόμενες 48 ώρες, εξηγώντας πως από σήμερα το απόγευμα, έντονα φαινόμενα θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους και να επηρεάζουν αρκετές περιοχές.

Στη συνέχεια, φαινόμενα όπως ισχυρές καταιγίδες αλλά και χαλαζοπτώσεις, θα επεκταθούν την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα, με την κορύφωσή τους να αναμένεται την Παρασκευή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται: