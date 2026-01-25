Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Έκτακτο δελτίο για τη νέα κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα αύριο, εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Κυριακής.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η οποία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού, ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και άνεμοι, αναμένονται το επόμενο εικοσιτετράωρο σε πολλές περιοχές της χώρας.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο έκτακτο δελτίο, από σήμερα, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα στο Αιγαίο.
Αναλυτικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα:
- στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι
- στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη
- στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα
- στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες
- στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες