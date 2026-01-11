Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχεται έντονο κύμα ψύχους από το απόγευμα - Ισχυροί άνεμοι και χιονοπτώσεις στη χώρα

Έντονο κύμα ψύχους αναμένεται σταδιακά να πλήξει όλη τη χώρα από το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

Πριν λίγη ώρα η ΕΜΥ προχώρησε στην έκδοση έκτακτου δελτίου για την επιδείνωση του καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς τις επόμενες ώρες έντονα και ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έκτακτο, αναμένονται ισχυροί βόρειοι άνεμοι στα ορεινά - ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας, χιονοπτώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και το πρωί της Τετάρτης, ενώ ο παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

Στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά - ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών - ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης.