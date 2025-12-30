Έκτακτα μέτρα λόγω ψύχους αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε επιφυλακή τίθεται ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα στην πόλη.

Έκτακτα μέτρα στην Αθήνα λόγω ψύχους - Τι ισχύει

Από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, από τις 20.00, μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα «με σκοπό την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας».

Συγκεκριμένα:

Ανοίγει η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας ασφαλή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210- 5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Υπό το μηδέν οι θερμοκρασίες στην Αττική την Πρωτοχρονιά

Ολικό παγετό φέρνει ο καιρός της παραμονής και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στα βόρεια της χώρας, με το έντονο κρύο να επηρεάζει και την Αττική.

Στο λεκανοπέδιο, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση από το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου. «Μέσα στη νύχτα περιμένουμε να πέσει και κάτω από το μηδέν ακόμα και στην Αττική. Πολύ κρύο», επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Την Τετάρτη, το περισσότερο χιόνι αναμένεται στην κεντρική Εύβοια, εκτιμά στη δική του πρόγνωση ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σύμφωνα με τον οποίο «δεν αποκλείεται να δούμε νιφαδοπτώσεις στα βόρεια προάστια, στην αλλαγή του χρόνου. Απλώς να πέφτει χιόνι και όχι να το στρώνει».

«Λιγότερες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον νομό Αττικής και κατά κανόνα στα ορεινά, προς την Πάρνηθα και την Πεντέλη, ενώ πρόσκαιρα χιόνια ενδέχεται να πέσουν και στον Κιθαιρώνα. Δεν αποκλείεται, στην αλλαγή του χρόνου, να δούμε κάποιες νιφαδοπτώσεις στα βόρεια προάστια, απλώς να πέφτει χιόνι χωρίς να το στρώνει. Παράλληλα, χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα θα δεχθεί η Στερεά Ελλάδα, αλλά και περιοχές προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, ενώ χιόνια αναμένονται και στα ορεινά της Κρήτης», αναφέρει αναλυτικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το κρύο να επιμένει.