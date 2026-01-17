Μία σειρά από έκτακτα μέτρα αναμένεται να εφαρμόσουν ο δήμος Αθηνών και Πειραιά, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες, και κυρίως τις βραδινές, ώρες απόρροια της επιδείνωσης του καιρού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 20:00 και μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται «έκτακτα μέτρα με στόχο τη στήριξη και την ασφάλεια των ευάλωτων συμπολιτών μας».

Έκτακτα μέτρα στην Αθήνα για το ψύχος: Τι ισχύει

Συγκεκριμένα:

Τίθεται σε λειτουργία θερμαινόμενος χώρος φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, (Κοζάνης 4, 210-3423716), όπου θα παρέχονται ασφαλής προσωρινή διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων που λειτουργεί αδιάλειπτα για τη διαμονή, σίτιση και εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Επί 24ωρου βάσεως θα λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0). Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια στο email kyadastreetwork@athens.gr.

Αναφορές για σημεία, όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ο Δήμος Πειραιά λειτουργεί, για την προστασία των πολιτών, θερμαινόμενο χώρο, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με το προγνωστικό δελτίο της Ε.Μ.Υ.

Συγκεκριμένα, θα λειτουργεί για τη φιλοξενία των πολιτών, σε 24ωρη βάση, από σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, η δομή φιλοξενίας αστέγων «Υπνωτήριο Πειραιάς Λιμάνι Αλληλεγγύης» του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά (Μυκάλης 51, Καμίνια, τηλέφωνα επικοινωνίας: 216 8003076, 216 8003077).

Έκτακτα μέτρα στην Αθήνα για το ψύχος: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Άκρως χειμερινό αναμένεται το σκηνικό του καιρού μέχρι την Τρίτη στη χώρα, σύμφωνα με τη Νικόλ Ζιακοπούλου.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ στην πρόγνωσή της για τον καιρό των επόμενων ημερών, επιβεβαιώνει τη ραγδαία επιδείνωση που σημειώνεται τις τελευταίες στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και τους θυελλώδεις ανέμους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Νικόλ Ζιακοπούλου, ο υδράργυρος θα πέσει περίπου 5 με 6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ αναμένεται θυελλώδης βοριάς στο Αιγαίο από τη Μαύρη Θάλασσα, που θα φτάσει στα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 2-3 βαθμών, σύμφωνα με την μετεωρολόγο.

Παράλληλα, εξηγεί πως και στην Αττική αναμένονται χιονοπτώσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται ισχυρός παγετός και αρνητικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -8 βαθμούς.