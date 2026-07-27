Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο παρασκευής ξιδιού στην Κορινθία - Ένας νεκρός

Έκρηξη με έναν νεκρό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στην Κορινθία.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής ξιδιού στα Εξαμίλια Κοριθνίας.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο ενώ οι πρώτες εικόνες δείχνουν πως μετά την έκρηξη, ξέσπασε και φωτιά.

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Κορινθία: Η σορός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 13:30 και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν σορό αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων.

Στο σημείο μετέβησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.